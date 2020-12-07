عاجل.. إخلاء سبيل أبطال فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"

قررت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، إخلاء سبيل المتهم في واقعة فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب" وأصدقائه بضمان محل إقامتهم، بعد حجزهم 23 ساعة على ذمة التحريات، بعدما وجهت لهم 9 تهم.

وقال رائد نوفل، المحامي، إن النيابة وجهت للمتهمين تهم سب وقذف لسماح إن صح وجودها، وكذلك أهلها وذويها، هدم قيم المجتمع المصرى، إساءة استخدام وسائل التواصل، استخدام مكبرات صوت ومذياع بدون إذن الجهات المختصه، قيادة سيارة، بدون ترخيص، تصوير مقطع مرئي وعرضه بدون إذن، نشر إيحاءات جنسية، نشر وترويج أخبار كاذبة.

تم عرض أبطال الفيديو على النيابة، اليوم، بعدما أكدت التحريات أن المتهمين عددهم 7 أشخاص، أبرزهم، مصطفى محمد شحاته بيومي، "الشهير بمصطفي بوخه"، وشهاب هلال شهاب، والمعروف بـ"والد سماح".

وأكدت تحريات الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، أن شهاب حسن شهاب، ليس لديه ابنه تدعي سماح، وأن سماح ماهي إلا شخصية وهمية.

ذكرت التحريات، أن المتهم مصطفى محمد شحاته بيومي، قام باستئجار الإنارة والميكروفون المستخدم في الواقعة من أحد مخازن الفراشة بسخا، ويدعى "و. ع" وأنه قام باستئجار السيارة المستخدمة محل الواقعة من نجل خالته.

حقيقة الفيديو

وكان مصطفى بوخة صاحب واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع" أكد في وقت سابق أن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الدنيا ستنقلب عليه، و"كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، وأنه لايوجد أحد طبيعي يعمل كده"، وتابع الشاب، أن الفيديو به رسالة ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور أبو سماح يعمل حلاقا ولايوجد عنده بنت تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عددا من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الهزار.

وتابع أن الفيديو عبارة عن "هزار" بينه وبين أصدقائه وأن صديقه ارتدى النقاب وقام بدور أم سماح.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل كممثل للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عدد من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

وتابع: "أنا بسعى على الفيديوهات وجالي كتير رسايل بتشتم والموضوع كبر مني فوق ما أنا متخيل".

وهاجم مصطفى بخة الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".