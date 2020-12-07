تحريات فيديو التشهير في كفر الشيخ: سماح "وهمية"

وصل المتهمون في واقعة تصوير فيديو، "سماح بنت الحاج شهاب" إلى النيابة العامة، برفقة تحريات المباحث في الواقعة التي أكدت أن المتهمين عددهم 7 أشخاص، أبرزهم، مصطفى محمد شحاتة بيومي، الشهير بمصطفى بوخه، وشهاب هلال شهاب، والمعروف بوالد سماح، وأكدت تحريات الرائد محمد هاني، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، أن شهاب حسن شهاب، ليس لديه ابنة تدعى سماح، وأن سماح ما هي إلا شخصية وهمية، اختلقها المتهمون.

وذكرت التحريات أن المتهم مصطفى محمد شحاتة بيومي، قام باستئجار الإنارة والميكروفون المستخدم في الواقعة من أحد مخازن الفراشة بسخا، ويدعى "و. ع" وأنه استأجر السيارة المستخدمة محل الواقعة من ابن خالته.

وقررت نيابة كفر الشيخ، بإشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، حجز أصحاب واقعة فيديو واقعة" سماح بنت الحاج شهاب"، وأصدقائه، أمس، على ذمة تحريات مباحث الإنترنت ومباحث كفر الشيخ، حيث وجهت لهم 9 تهم.

وقال رائد نوفل، محامي الشباب ، إن النيابة وجهت لهم تهم سب وقذف لسماح إن صح وجودها، وكذلك أهلها وذويها، وهدم قيم المجتمع المصرى، وإساءة استخدام وسائل التواصل، واستخدام مكبرات صوت ومذياع دون إذن الجهات المختصة، وقيادة سيارة بدون ترخيص، وتصوير مقطع مرئي وعرضه بدون إذن، ونشر إيحاءات جنسية، ونشر وترويج أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، ألقت القبض على ثلاثة من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، منذ قليل، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ أمس الأول.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب الذي قام بدور أبوسماح، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، ويجري الآن استجوابهم حولة الواقعة وملابساتها، وتحرير محضر رسمي بذلك، وعرضهم على النيابة العامة اليوم.

وكان مصطفى بوخة صاحب واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع" أكد في وقت سابق أن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الدنيا ستنقلب عليه، و"كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، وأنه لا يوجد أحد طبيعي يعمل كده". وتابع الشاب أن الفيديو به رسالة، ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور أبوسماح يعمل حلاقاً ولا يوجد عنده بنت تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عدداً من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الهزار.

وتابع أن الفيديو عبارة عن "هزار" بينه وبين أصدقائه وأن صديقه ارتدى النقاب وقام بدور أم سماح.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل كممثل للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عدد من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

وتابع: "أنا باسعى على الفيديوهات، وجالي كتير رسايل بتشتم، والموضوع كبر مني فوق ما أنا متخيل".

وهاجم مصطفى بخه الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".