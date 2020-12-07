الكشف المبكر يزيد فرص النجاة.. 5 أماكن تقدم فحص سرطان الثدي مجانا

سرطان الثدي، واحد من أكثر الأمراض السرطانية انتشارا بين السيدات، فواحدة من كل 8 سيدات في العالم تصاب بالمرض، ويساعد الكشف المبكر على علاج 98% من الحالات، لذا فإن الفحص الدوري كل فترة، يساعد على اكتشاف أي اضطراب، ويرى الأطباء، أن أفضل وقت للفحص الذاتي، هو بعد الدورة الشهرية.

وفي السطور التالية، تقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أماكن فحوص سرطان الثدي بالمجان أو برسوم رمزية، بالإضافة إلى أسعار إجراء فحص الماموجرام والأشعة التلفزيونية.

أسعار إجراء فحص الماموجرام بمعامل الأشعة

تتمكن المرأة التي تجرى عملية فحص الثدي باستخدام الماموجرام، من الفحص التلفزيوني والأشعة فوق صوتية، بالإضافة إلأى فحص الماموجرام، وهو يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه.

وتقدم بعض المراكز والمستشفيات إمكانية الفحص بشكل مجاني، ويمكن حصرها كالآتي:

مستشفى بهية

أول مستشفى مصري متخصص في علاج سرطان الثدي، ويقع في أول شارع الهرم بمحافظة الجيزة، ويمكن عمل فحص للثدي بشكل مجاني بشرط الاتصال على خدمة العملاء، وإبلاغهم بالأعراض، ستقوم الموظفة المسؤولة بتوجيه بعض الأسئلة، وسيتم تحديد الموعد ما بين 8 – 10 أيام، وقد يكون موعد لإجراء الفحص بناءً على درجة الخطر.

حملة 100 مليون صحة

حملة 100 مليون صحة "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية"، تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتستهدف خلال الشهر الجاري الكشف المبكر عن سرطان الثدي على سيدات مصر بشكل مجاني.

ويمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان إقامتك من هنــــا.

المعهد القومي للأورام

يمكن الحصول على فحص سرطان الثدي من خلال الذهاب إلى معهد الأورام في 1 شارع القصر العيني - ميدان فم الخليج – القاهرة، من خلال الذهاب إلى العيادة الخارجية للمعهد، من السبت إلي الخميس، والحجز من السابعة حتى العاشرة صباحًا، وسعر التذكرة في الفترة الصباحية عشرة جنيهات، وسعر الكشف بالعيادات الاقتصادية 50 جنيهًا.

مستشفى أيادي المستقبل لعلاج السرطان

يقدم هذا المستشفى، خدمة علاج السرطان ومنها الثدي بشكل مجاني، بالإسكندرية، ويقدم أيضًا العلاج التخفيفي والتلطيفي بالمجان لمرضى السرطان (الحالات المتأخرة)، إضافة إلى خدمة العلاج الكيماوي والإشعاعي والعلاج الطبيعي والتحاليل والأشعة والعيادات الخارجية.

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي

يقوم العاملون بالمؤسسة بجمع بيانات المريضة، وتحديد موعد لإجراء فحص وعمل أشعة مجانية للثدي، كما تقدم عددًا من الكورسات لتدريب السيدات على الفحص الذاتي مرة شهريًا، للكشف عن أي مشاكل بالثدي.