هاني الناظر لـ"معالج بالقرآن": متاجرة بالدين ربنا أمرنا نأخذ بالأسباب

تحدى الشيخ أحمد علي، المعالج بالقرآن الكريم، الطب، وذكر أنه يمكنه علاج أمراض جلدية مثل الجذام والبهاق، من خلال القرآن الكريم فقط، دون أدوية أو عقاقير طبية.

وأشار إلى أنه يستطيع علاج الكثير من الأمراض الجلدية، مستدلا بالحديث النبوي الذي شرح معناه، الذي يدور حول قدوم أحد الأشخاص إلى النبي، وطلبه منه علاج لمرض جلدي، فأشار عليه النبي، بأن يأخذ إصبعه ويضعه في ريقه، ثم يضع يده على الأرض ويقول بسم الله بريق بعضنا يشفي الله سقمنا.

ورد عليه الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والمركز القومي للبحوث السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، قائلا: "إن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، والعلم هو أخذ بالأسباب، وعند الحديث عن مرض يجب علاجه بدواء، فمثلا مرض البهاق سببه وجود نشاط زائد في جهاز المناعة، والعلاج يكون بإعطاء بعض العقاقير، لهذا وفق الله الأطباء لتصنيع العقاقير".

وتابع الناظر: "ميصحش أروج بشكل خاطئ للدين ومن يقول أن العلاج بالريق يسيئ للدين الإسلامي، وهذه تجارة بالدين، والدول الأجنبية اللي معندهمش دين بيعالجوا المرضى، وبيخفوا بالطب والعلم، وإحنا الحقيقة في 2020 ميصحش نتكلم كده، ميصحش إننا نتكلم في حاجة كده أساسا، وأناشد المرضى والمواطنين عدم الانسياق وراء الأوهام".