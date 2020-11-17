آخر أخبار التعليم.. الوزراء ينفي إعطاء تطعيمات تسبب أمراض جلدية للطلاب

تعد أخبار التعليم، من أهم الأخبار التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور في هذه المرحلة، نظرا لما تهدد به الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد خطة حضور الطلاب في المدارس، والتي ترك أمرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظين، حتى تتحدد وفق ظروف كل محافظة على حدى.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات والتي تم انخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

مجلس الوزراء ينفي إعطاء الطلاب تطعيمات للديدان تسبب أمراضاً جلدية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراض جلدية، وذلك بعد أن تم التواصل مع وزارة الصحة والاسكان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن العقار الذي يتم إعطاءه للطلاب بالمدارس آمن على الطلاب، كما أن كافة التطعيمات بالمدارس مطابقة للمعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ولا تسبب أي من الأمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.

التعليم: دفع المصروفات إجباري حتى لو تحول الطالب إلى منزلي

أعلن وزير التبية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تتيح للطلاب الراغبين في الدراسة بالمنزل إلى التحويل للنظام المنزلي، ولا تجب أحد على عد التحويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد شوقي أن التحويل للنظام المنزلي لا يعفي الطالب من سداد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن دفع المصروفات إلزامي وإجباري، حتى إذا حول الطالب إلى النظام المنزلي.

التعليم تعلن شروط وإجراءات التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج، والتي من المقرر تعقد في شهر إبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات.