تعليق قداسات الجمعة والسبت والأحد فى مطروح لمدة شهرين

قرر اليوم، نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع أنشطة الخدمة، وتعليق خدمة القداسات تماما أيام الجمعة والسبت والأحد، وإقامة قداسين فقط في كل كنيسة خلال باقي أيام الأسبوع "الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس" بمشاركة 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة، وذلك بالحجز المسبق، ويمكن إقامة قداس خاص بتذكارات الأربعين فقط لأسرة المنتقل خلال الأيام المحددة.

وقررت كنائس مطروح، تعليق سهرات شهر كيهك تماما والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، وإقامة صلوات الجنازات بحضور كاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنيسة المدافن، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم دون إستثناءات حتى تتحسن الأوضاع، ويقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، بينما يسمح باتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط "6 أفراد"، ويلتزم الآباء الكهنة والشمامسة وجميع الشعب باتباع التدابير والإجراءات الاحترازية بكل دقة.

وأشار إلى أنه يبدأ العمل بهذه القرارات غدا الثلاثاء 8 ديسمبر 2020م لمدة شهر ولحين إصدار تعليمات أخرى، كما نصلي معاً لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم من كل سوء وأن ينجي البشرية من خطر الأوبئة.

وقال الأب متى زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح إن هذه القرارات تخص كنائس مطروح، وسيتم تحديد يومى القداسات والحجز من خلال رقم مسلسل.