مصرع سيدتين وإصابة 4 آخرين في حادث "شراء شبكة عروسين" بالدقهلية

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين بإصابات خطيرة في الدقهلية اليوم، كانوا في طريقهم لشراء شبكة عروسين، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي على الطريق الدائرة بمدينة المنصورة، بالقرية من أكاديمية السلاب الخاصة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي على طريق المنصورة الدائري أمام أكاديمية السلاب الخاصة.

هرعت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وانتقل ضباط مباحث أول المنصورة ومركز المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل ضباط وحدة مركز المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين سيارة ميكروباص رقم "1528 دق ا " بقيادة محمد السيد أحمد بسيارة ملاكي 128 رقم "6327 دج ا " بقيادة فتحي ابراهيم فتحي من قرية نقيطه .

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحادث أسفر عن وفاة كل من "سها على محمد على"، 43 سنة من قرية نقطية مركز المنصورة في مكان الحادث، ثم توفيت "ليلى ابراهيم فتحي" 24 سنة، من قرية نقيطة، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: السيد السيد احمد السعيد 38 سنة من سندوب، سائق الأتوبيس باشتباه كسر بالفقرات، وفتحي ابراهيم فتحي 24 سنة ، من نقيطه، باشتباه كسر في عظمتي الساق اليمين والفخذ اليمين، وآلاء شريف عبد العاطي 18 سنة من نقيطه باشتباه كسر في عظام الساق اليسرى وعظام الوجه واشتباه نزيف داخلي، مصطفي محمد فوزي ، عمره طفل عام و3 شهور من نقيطه، اشتباه خلع في عظمه الفخذ والورك.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بقيادة هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلي مكان الحادث لرفع آثار الحادث من على الطريق لإعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد غلقه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

يذكر أن منطقة أكاديمية السلاب الخاصة إحدى المناطق الخاطر في مدينة المنصورة والتي تتكرر فيها وقوع الحوادث والتي لها ضحيتها العيديد من الأشخاص علاوة علي تلف الممتلكات والسيارات.