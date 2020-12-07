صحفية: زيارة السيسي كشفت أن الإخوان ليس لهم تأثير في الرأي العام الفرنسي

أشادت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية من فرنسا، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أننا نحن أمام زيارة هامة من حيث الأهمية والتوقيت والملفات، خاصة في ظل أحداث متلاحقة تشهدها المنطقة والعالم، وليس ذلك فقط بل في الداخل الفرنسي.

وأكدت الصحفية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلادها يمكن أن "تمثل في بعض الأحيان نقاط تماس مع قضايا تخص مصر والمنطقة".

وأضافت "فابيولا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن الزيارة شهدت زخمًا كبيرًا وكثافة مطردة في أجندة أعمال الرئيس السيسي، خاصة في ظل كون الدولة الفرنسية دولة مؤسسات، سواء مجلس الشيوخ أو عمدة باريس، وغيرها من المؤسسات، فكل مؤسسة قائمة بذاتها وبالتالي حرصت كل هذه المؤسسات على المشاركة في الزيارة وأن تبدي رأيها.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الملفات التي طُرحت لا تخص فقط مصر والمنطقة، ولكنها قضايا متماسة مع قضايا مهمة تتعلق بالعالم وبقاع كثيرة منه، كما كشفت ردود الأفعال في الصحافة الفرنسية على زيارة الرئيس السيسي لباريس، وردود أفعال الإخوان على منصات التواصل الاجتماعي والهجوم الشرس على ماكرون، فأوضحت أن الإجابة على الإخوان اتضحت اليوم، فليس لهم تأثير على الرأي العام الفرنسي.

ووجهت تساؤلا لمن يتحدث من قبل الإخوان على السوشيال ميديا، ويتصور وكأنه عالم بكافة الأمور، "متى ضغطت فرنسا على دول فيما يتعلق بحقوق الانسان؟"، موضحة أن الإجابة هي أن فرنسا دائما تحترم ملف حقوق الإنسان وتؤمن به لكنها تحترم خصوصية البلدان وتحرص على تطبيق مبادئها في حقوق الإنسان على نفسها وتريد من الآخرين احترام قوانينها وقواعدها، لكنها لا تمارس ذلك على الآخرين بحكم التحالفات والتقارب والعلاقة معهم".

وأوضحت أن فرنسا قد تبدي بعض الملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة، لكنها لا تفرضها، وهذا هو دستور فرنسا وليست قوانين ماكرون الشخصية.