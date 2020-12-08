الخشت لـ"الوطن": افتتاح طوارئ قصر العيني وتجديدات الأورام الشهر المقبل

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه من المقرر افتتاح تجديدات طوارئ قصر العيني القديم التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة، يناير المقبل، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من تجديدات المعهد القومي للأورام، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالافتتاحات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تمت زيادة مساحة مستشفى الطوارئ من 700 متر، إلى 7000 متر مربع، مؤكدا أنه سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة للطوارئ، لافتا إلى أنه ستصبح مستشفى وفق كود مستشفيات الطوارئ الدولية المعمول به بكبرى المستشفيات العالمية، موضحا ان تكلفة التجديدات بلغت 300 مليون جنيه.

وبشأن معهد الأورام، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد من 30% إلى 90%، وذلك في إطار خطة التطوير الجاري تنفيذها في المعهد منذ حادث التفجير الذي شهده المعهد العام الماضي، موضحا أن أعمال التطوير شملت إعادة تاهيل المبنى الجنوبي وتطويره، وزيادة قدرته الاستيعابية، موضحا ان متوسط عدد المرضي المترددين سنويًا على المعهد أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية، و 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي بمدينة التجمع الأول.

وبشأن انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020 المقرر انطلاقها بعد غد الخميس بفتح باب الترشح لها، أوضح الخشت أن الجامعة انهت جميع استعدادتها بشأن تنفيذها، مؤكدا أنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه من حق جميع الطلاب الانتخاب والأدلاء بأصواتهم خاصة الطلاب غير المتوافقة مع مواعيد محاضراتهم في إطار تطبيق نظام التعليم الهجين مع أيام مراحل الانتخابات، بما فيهم طلاب الانتساب .

واكد الخشت، أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.