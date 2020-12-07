صابرين بعد إصابتها بكرورنا: "أبوس أيديكم خلوا بالكم الموضوع مش حلو"

طالبت الفنانة صابرين جمهورها، بالدعاء لها بالشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبكت على الهواء مباشرة، خوفا من حدوث أي مكروه لوالدتها، وبسبب عدم استطاعتها الاقتراب من أولادها.

وأضافت "صابرين"، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "حبيت أتكلم معاك عشان لازم أقول الناس أن كورونا ليها خضة كبيرة، ويعتبر دور برد، والخطورة فيها أنها بدون أعراض، وده اللي بحذر منه كل الشعوب والدنيا والبني آدمين، أنا أخويا ومراته تعبوا شوية، وبيجيلوهم حساسية عادي، بس فجأة زادت واحنا قاعدين"

وقالت صابرين "المهرجان ملوش دعوة، منكش ينفع تجيلي العدوى، اسألوا ليلى، كنت برشلهم الكحول في إيديهم، كانوا بيقولوا ايه المجنونة دي، وحاسة الشم هي اللي بينت الإصابة بكورونا، ووالداتي تعيش معي، وأخت زوجي، وفجأة لاقيت أخويا نتيجته ومراته إيجابية، وابني نور برضو، وبعدها جوزي وأنا".

وتابعت: "أنا أكثر واحدة خايفة عليها في الدنيا ماما، دعواتكم كنا بنتعامل عادي، لكن الإصابات حاليا تأتي دون أعراض، مثلما كان يحدث في الماضي، وحاسة الشم فقط هي التي أظهرت لنا أن هناك إصابات بكورونا، وبعد اكتشافي ذلك، أصبح زوري وأنفي يحرقني بشدة، ولدي هبوط عاجل، ونحن لا نقترب من أمي، التي لم تجري مسحة حتى الآن، وصعبان عليا ولادي كل واحد قاعد في أوضة".

وواصلت "مرات أخويا تعبت أوي، والنبي ياجماعة أبوس أيديكم، خلي بالكوا الموضوع مش حلو، لازم نطبق الإجراءات الاحترازية محدش يخرج غير في الضرورة القصوى، هو ربنا كاتبها والحمدلله، معرفش جاتلي منين عشان كده لازم أطلع أقول عشان كل اللي اتعامله معايا يخلوا بالهم، بنشرب سوايل على طول بس ده أكنه شومة واضربت على الدماغ، في بيت واحد ومش قادرين نشوف بعض ابني 14 والتاني 16 قافلين عليهم أوضهتم، في ناس كتير زعلت مني أني مش ببوسهم وأحضنهم بس كنت بتبع الإجراءات الاحترازية ".