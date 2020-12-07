سميرة عبدالعزيز: سأقاتل في مجلس الشيوخ لعودة التلفزيون للإنتاج

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنها لديها مشروع سوف "تقاتل" من أجله في مجلس الشيوخ، وهو عودة الدولة، ممثلة في التلفزيون المصري، للإنتاج مرة أخرى، لأنه قدم في فترات سابقة كل الأعمال الجميلة التي نترحم عليها حاليا.

وأضافت "عبدالعزيز"، في لقاء مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الإثنين، أنه كان هناك العديد من المخرجين تعلموا في الخارج يقدمون أفضل ما يمكن، ولكن بعد تخلي الدولة عن الإنتاج تُرك الإنتاج في أيدي التجار، واستخدموا الفن من أجل المكسب فقط، وقدموا "بنات لا علاقة لهم بالفن ولكن بيقلعوا.. وبيقدموا الشباب بيقلعوا، رغم أن هذا غير موجود في مصر.. ومصر مش كدة.. عيب!"

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النوع من الفن لا يليق بمصر، وسوف تجاهد لعودة الدولة للعمل في الإنتاج مرة أخرى لتقديم الفن المحترم للمواطنين، ويجب أن يكون الفن رسالة، لأن العالم يرى ذلك في الخارج ويعتقد أن مصر فيها مثل هذه الظواهر السلبية.

وأشارت إلى أن شقيقها يعيش في الخارج، وطلب منها عدم الخروج للشوارع بسبب ما يراه في الدراما، كما رأت طفلا يحمل مطواة، وعندما سألته عن السبب قال لها إنه يخشى التواجد في الشارع.

وأكدت أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مجلس الشيوخ، يعتبر تكريما للمرأة بشكل عام، وتكريما لها بشكل خاص، لافتة إلى أنها تعمل في مجال الفن وهو بعيد عن السياسة ولكن الفن رسالة وهي تنادي بذلك دائما، وترفض العمل في أي عمل فني لا يليق بمصر، أو يسيء للمرأة المصرية، وتلوم المؤلفين الذين يعرضون المرأة المصرية بشكل لا يليق، لأن المرأة المصرية حريصة على منزلها وأسرتها.

ولفتت "عبدالعزيز"، إلى أنها كانت تناشد الرئيس دائما بدعم الفن الجيد كما يدعم رغيف العيش، لأن الخبز يملأ البطن، ولكن الفن يغذي العقل، والمشاهدون يقلدون ما يرونه على الشاشات.