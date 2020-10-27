رسالة من سميرة عبدالعزيز للرئيس: دّعم الفن الجيد كما تُدعم رغيف الخبز

وجهت الفنانة سميرة عبدالعزيز، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، قائلة "احترم حضرتك بشدة وبحبك جدًا وعملت كتير لمصر، خلتها في صورة جميلة وبقينا فخورين بها"، موضحة أنها تّعد السيسي بتقديم فن راق يليق بالمجتمع وصاحب رسالة هادفة، وذلك خلال حوارها على شاشة "الحدث اليوم".

وناشدت "عبدالعزيز"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفن الجيد كما يّدعم رغيف الخبز، "رغيف العيش بيشبع البطن أما الفن الجيد يبني العقل ويشكل وعي مواطن يليق بمكانة مصر"، موضحة أنها ستواصل تقديم فن جيد يليق بالمجتمع المصري ليعود الفن رائدا كما كانت مصر كذلك في الماضي.

سميرة عبدالعزيز فنانة مصرية من مواليد 5 مايو عام 1935 بالإسكندرية، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، والدرجة العلمية ذاتها من معهد الفنون المسرحية، كما اشتركت في التمثيل بالعروض الجامعية، وحصلت على كأس التفوق من الرئيس جمال عبدالناصر عام 1975.