"أتوبيس السعادة" يكرم "عم حارث" وسفير مشجعي الزمالك

استضاف الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة DMC، "عم حارث" عامل غرفة ملابس النادي الأهلي، و"مؤمن" سفير مشجعي الزمالك.

وقال "عم حارث"، "أناشد المشجعين بالتخلي عن التعصب، احنا أولاد مصر ولازم نخاف على بعضينا، وكل واحد يحب التاني، عشان مصر تبقى من أحسن شعوب العالم، الكورة أخلاق مش بلطجة، ولازم تحافظ على زميلك حتى في المدرجات، وطبيعة الدنيا فيه غالب ومغلوب".

وأضاف أن نجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة له موقف إنساني معه، حينما حضر حفل زفاف ابنته في "عزبة الصعايدة"، لافتا إلى أن مدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه كان يطلب منه في التدريبات إيصال حديثه للاعبين، موضحا أن جمهور جميع الأندية هو رقم 1 وليس 12، "ياريت الجمهور ما يشتمش وميقولش ألفاظ وحشة تطلع في التيليفجن وتسمع أفراد أسرتك ألفاظ وحشة".

ونوه إلى أنه عمل في الأهلي منذ 41 عاما، وفور خروجه على المعاش في مايو الماضي قرر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب مد عمله لمدة عام.

من جانبه، قال "مؤمن"، سفير مشجعي الزمالك، إن النادي بالنسبة له قصة عشق، وبدأ تشجيعه منذ أن كان عمره 6 سنوات، وكان والده يجد صعوبة في إحضاره للمدرجات بسبب الكرسي المتحرك، "كان بيشلني ويوديني المدرج على كتافه"، ومن هنا حتى الآن بدأت رحلة تشجيع الزمالك، وبعد ذلك حدث موقف أدى لتشجيعه الفريق من التراك وبعدها فُتح المجال لذوي القدرات الخاصة لحضورهم.

وتابع: "الموقف اللي حصل كان في ماتش النجم الساحلي بالكونفدرالية، وكان مطالب الزمالك أن يكسب 4 أهداف لصعوده، ولما أحرز الهدف الثالث من فرحتي بكيت، واللقطة دي ظهرت في الشاشات، وفي لمحة انتشرت في السوشيال ميديا، لدرجة لما روحت لقيت ناس مستنيني تحت البيت وأنا مكنتش عارف فيه إيه".

ووجه رسالة للجماهير: "ملوش لازمة التعصب، شجع فرقتك بس مش لازم تكره اللي حواليك، لأن ممكن تكون أنت زملكاوي وأخوك أهلاوي فمش معقول هتكره أخوك، ولازم كل واحد يشجع فرقته، والانتماء حلو لكن التعصب مش معاه، ونتيجته ناس بتموت وخسارة أرواح، والكورة استمتاع مش دم".

وفي نهاية اللقاء كرم الإعلامي أحمد يونس بصحبه بعض الأطفال "عم حارث و"مؤمن، مقدما لهما هدية تذكارية.