"صور" كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بلقطة من فيلمه الجديد "1919"

شوق الفنان كريم عبد العزيز جمهوره، بصورة لفيلمه الجديد "1919" الذي يجرى تصويره الفترة الحالية، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

ونشر الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" صورة من تصوير فيلم 1919، وظهر بها أبطال الفيلم "أحمد مالك، هند صبري، سيد رجب، وأحمد عز".

وينتظر عشاق السينما، الإعلان عن انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن"، الذي يجمع للمرة الأولى بين النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، بعد تألقهما سويًا في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وكانت جلسات عمل مكثفة عقدها المخرج مروان حامد، بعد استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" في شهر يوليو الماضي، بعد أن توقف العمل على إثر تداعيات فيروس كورونا.

ويعد فيلم "كيرة والجن" المرتقب عرضه بموسم 2021، التعاون الخامس بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، حيث سبقها أفلام الفيل الأزرق بجزأيه الأول والتاني، والأصليين، وتراب الماس، ويتناول الفيلم حكايات مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919، ويجسد كريم عبدالعزيز، خلال الأحداث شخصية "كيرة"، بينما يذهب دور "الجن" إلى أحمد عز، الذي قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن أحداث الفيلم تتناول تأثير الاستعمار الإنجليزي في مصر، خلال الفترة من 1906 حتى 1920، مضيفا أنه سعيد بتعاونه مع النجم كريم عبدالعزيز، ويعتبر نفسه واحدًا من جمهوره.

وكان المخرج مروان حامد، سبق وقال لـ"الوطن"، إن فيلم "كيرة والجن" يعكس نضال الشعب المصرى، ويرصد بطولات حقيقية منذ 100 عام مضت، إذ يتناول قصصا لأبطال من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، علما بأن هذه الحقبة الزمنية غير معلومة للعديد من الفئات، نظرا لعدم تعرض السينما إليها بشكل كبير، "لذا وجدتها فرصة لإبراز تضحيات أبناء هذا الشعب فى الفيلم، وذلك عبر شخصيتين يجسد دورهما النجمان أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والفيلم يحمل جانبا تاريخيا بكل تأكيد، ولكنه ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن".