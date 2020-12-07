كواليس تصوير "كيرة والجن" لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز (صورة)

يواصل النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز، تصوير فيلم "كيرة والجن"، خلال الأيام القليلة المُقبلة، استعدادا لطرحه في دور العرض العام المُقبل.

وكشفت "سينرجي"، الشركة المُنتجة للفيلم، عن صورة من كواليس الفيلم، عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُعلقة: "استنونا مع أبطال المقاومة الشعبية في فيلم كيرة والجن عن رواية 1919".

وظهر في الصورة، كلّ من أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وسيد رجب، ومحمد عبد العظيم، وهند صبري، وأحمد مالك وعلي قاسم.

وكان مصدر من أسرة الفيلم نفى ما تردد بشأن تفاوض منصة "Netflix"، على شراء حقوق عرض الفيلم قبل عرضه سينمائيًا، موضحا لـ"الوطن" أن التكلفة الإنتاجية للفيلم تتخطى الـ60 مليون جنيه، ما يجعل إجراء بيعه للمنصات صعبًا للغاية، لأن قيمة البيع لن تغطي قيمة هذه التكلفة، مضيفًا أن الفيلم من المقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

ويشارك في بطولة "كيرة والجن" هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويعد الفيلم المرتقب عرضه مع موسم 2021، التعاون الخامس بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، حيث سبقها أفلام "الفيل الأزرق" بجزأيه الأول والتاني، و"الأصليين"، و"تراب الماس".

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، الذي سبق وتم تحويل روايته المتمثلة في "تراب الماس" و "الفيل الأزرق" إلى أعمال سينمائية، الأول بطولة أسر ياسين وماجد الكدواني ومنة شلبي وإياد نصار وشيرين رضا، و الثاني من بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي.