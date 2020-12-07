وفاة الملحن ومتعهد الحفلات اللبناني جان صليبا

بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا، توفى اليوم، الملحن والمنتج جان صليبا، أحد أهم أشهر متعهدى الحفلات في لبنان.

كان الفنان عامر زيان، نشر تغريدة على تويتر، أعلن خلالها الخبر الحزين.

وكتب زيان: "ألله يرحم ترابك ويرحم روحك يا صديقي ويا خيي الوفي بكرت كتير يا جان صليبا ما كنت حابيب اسمع هالخبرية كنت عم قاتل تا تظمط الله يرحمك يا جان".

نعت الفنانة اللبنانية إليسا صليبا قائلة: "‏قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي، ما في أبشع من هالخبر، شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم.. الله يرحمك يا صديقي".

وتابعت "إليسا" في تغريدة ثانية: "ما كنت عارفة رح ازعل هالقد اخ يا جان".

وقالت الفنانة "نجوى كرم" عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر": "الله يرحم الملحن جان صليبا، إن شاء الله تكون روحه بالسما".

جان صليبا بدأ مهندسا للصوت في راديو "مون ليبان"، وأصبح منتجا وكان السبب الرئيسي وراء ظهور إليسا، ثم اكتشف الفنانة اللبنانية ميلسيا.