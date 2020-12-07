بعد وفاة سيدة.. محافظة الجيزة توضح حقيقة انهيار سقف عقار بالعمرانية

تلقت محافظة الجيزة بلاغا في تمام الساعة 6.30 مساء بشأن انهيار جزء من عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية، وفي ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة فقد قام حي العمرانية بالتوجه إلى الموقع وتبين أن العقار يتكون من أرضي + أول فوق الارضي وتبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبية علي الغرفة بالدور الأرضي مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر حوالي ٨٠ سنة والعقار مكون من ٤ شقق ولا يوجد إصابات أخرى.

وتم نقل المتوفاة إلى مستشفي الهرم وتبين أن الانهيار نتيجة قيام المستأجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضي الخشبي.

وتم القبض علي مستأجر الوحدة بقسم شرطة العمرانية وتم إجراء المعاينة من قبل رئيس النيابة وقام الحي بإعداد تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين القاطنين بالعقار وذلك بحضور السيد محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.