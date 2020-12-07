وفاة مواطن بالسويس خلال الأدلاء بصوته الانتخابي

توفى مواطن في العقد السادس من العمر، خلال الإدلاء بصوته الانتخابي، داخل لجنة انتخابية بقرية جنيفة بالسويس.

كانت غرفة عمليات إسعاف السويس، تلقت بلاغا بوفاة محمد نور 63 عاما، أثناء الإدلاء بصوته في إحدى اللجان الانتخابية بقرية جنيفة بالسويس.

على جانب آخر، أغلقت لجان الاقتراع في اليوم الأول بجولة الإعادة، مع دقات التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بحضور ضابط الشرطة المسؤول عن تأمين اللجنة.

وسجل القضاة رؤساء اللجان في محاضر الغلق أرقام أقفال صناديق الاقتراع، وكذلك الاقفال البلاستيكية التي جرى وضعها على غرفة حفظ الصناديق وبطاقات التصويت وأوراق اللجنة مع تحرير محضر بعدد الذين شاركوا في اليوم السبت من واقع دفتر بطاقات التصويت.

بينما وضع أفراد الشرطة بكل لجنة الشمع الاحمر على باب غرفة الحفظ، ممهورة بختم قاضي اللجنة.

وتضم محافظة السويس 140 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب موزعة على 54 مقر انتخابي.

وتجرى الإعادة في السويس على المقعدين الفردي بالدائرة التي تمثل المحافظة ويتنافس عليها 4 مرشحين، وتبلغ اقوى التصويتية للسويس 460757 ناخبا.