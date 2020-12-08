خسارة صفاء الهاشم في الانتخابات الكويتية.. "متخافوش على مصر خافوا من اللي ييجي عليها"

لا تتوانى الكويتية صفاء الهاشم في توجيه الانتقادات والأحاديث السلبية للمصريين، والتي كان آخرها إطلاق العديد من الدعوات لترحيل العمالة المصرية من الكويت، تحت مزاعم نقلهم فيروس كورونا المستجد.

كذلك وجهت "صفاء"، تهمة التقصير لوزيرة الهجرة المصرية في عودة المصريين في الكويت والتكاسل في إرجاعهم، رغم أن الوزارة أجرت العديد من الرحلات في سبيل عودة المصريين من هناك، وهو ما دفع عددا من الشخصيات الكويتية الشهيرة لانتقاد تصريحات النائبة الكويتية السابقة والرد عليها تقديرا لمكانة مصر.

وفي أغسطس العام الماضي، هاجمت صفاء الهاشم العمالة المصرية في الكويت، إذ حيث وصفت إصدار الكويت 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي"، هو بمثابة "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس، وجاء رد وزارة الخارجية على ذلك بكلمة "لا تعليق"، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الهجرة المصرية مها سالم، إن الوزارة لا ترد على مثل هذه التعليقات.

وسرعان ما احتلت صفاء الهاشم الهاشتاجات الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد خسارتها في الانتخابات البرلمانية الكويتية، فتصدر هاشتاج "#صفاء_الهاشم" تريند "تويتر" في مصر، وعمت مظاهر الاحتفال والسخرية بين الرواد من الهاشم، التي دائما ما كانت تتعمد الإساءة إلى الشعب المصري.

فعقب إعلان سقوط الهاشم، كتب أحد المغردين: "‏يا سلام كفوا والله أبطال الكويتيين خبر سعيد صفاء الهاشم صاحبة الصوت المزعج ذهبت إلى مزبلة العنصرية"، فيما دون مغرد آخر: "‏سقوطها طبيعي في دولة بها ديمقراطية واقتراع ونزاهة بالانتخاب والتصويت وإعلام حر شريف، هكذا هي الحضارة الحقيقة".

بينما غرد آخر: "شكرا للكويتين على عدم اختياركم هذي العنصرية"، ليؤيده مغرد آخر: "شكرا لأهل الكويت على عدم التصويت للعنصرية والاستعلاء والغطرسة للنائبة صفاء".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، لتغير تركيبة المجلس بنسبة بلغت 62%، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%.