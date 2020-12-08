عمرو زكي لاعب الزمالك السابق وأشقائه يتقبلون العزاء بوالدهم بالمنصورة

تقبل الكابتن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، وأشقائه الكابتن صابر زكي ومحمد زكي، اليوم العزاء في والدهم في السرادق المقام بشارع الجلاء بمدينة المنصورة وسط حضور عدد كبير من أهالي المنصورة وزملاء اللاعب السابقين.

وبكي عمرو زكي، وأشقائه وهم يرددون الدعاء خلف قارئ القرآن الكريم، وسط حالة من الحزن.

وتوفى والد عمرو زكي أمس، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجنازة اليوم، بمقابر الأسرة في "مقابر العيسوي".

وكان الكابتن عمرو زكى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نشر صورته مع والده في فراش المرض عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك منذ عدة أيام، طالبا الدعاء من متابيعه لوالده لمروه بوعكة صحية .

يذكر أن عمر زكي من مواليد مدينة المنصورة، ولعب بشوارع وطرقات الحي ثم رحل إلي محافظة بورسعيد ليلعب لأشبال نادي المريخ، وعاد بعدها إلى موطنه بالمنصورة ولعب في فريق تحت 16 مع الكابتن حمدي الصباغ غير أن المرحوم حسن مجاهد مدرب المنصورة الراحل التقطه ليتم بعد ذلك تصعيده وهو في هذه السن الصغيرة إلى الفريق الأول ويلعب معه أربعة مواسم متصلة.

وفى بداية موسم 2003 - 2004 انتقل عمرو إلى نادى إنبي بمقابل تجاوز المليون جنيه مصري ليشارك معه لعدة مواسم وتمتد إليه هذه الأيدي بالصقل ويرعاه كل من طه بصري ومعاونه يحيى إسماعيل وليصبح عمرو زكي ملء السمع والبصر ومحط أنظار الوسطاء والخبراء.

وحقق عمرو بطولة كأس مصر عام 2005 وهى أول بطولة فى تاريخ نادي إنبى لينهى عمرو أيضا الدور الأول لموسم 2005-2006 هدافا للدوري ليدخل مع المنتخب فى غمار البطولة الأفريقية التى أقيمت بمصر عام 2006 ويحرز أغلى هدف للمنتخب المصري فى البطولة وهو هدف الفوز على السنغال فى مباراة الدور قبل النهائي ومن قبلها فى مباراة دور الثمانية أمام الكونغو الديمقراطية.