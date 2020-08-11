عمرو محمود ياسين يشكر أشرف زكي لتقدمه ببلاغ ضد مروجي الشائعات

وجّه السيناريست عمرو محمود ياسين الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد تقدم النيابة ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

ودوّن عمرو، عبر حسابه على فيسبوك، منشورا قال فيه: "كل الشكر والتقدير لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي، على تقدمه ببلاغ للنائب العام باسم نقابة المهن التمثيليه ضد مروجي شائعة عن حالة الوالد الفنان محمود ياسين، وأتمنى أن يعي اصحاب تلك الصفحات والمواقع أنّ ترويج مثل تلك الأخبار والشائعات، أمر مؤلم ومزعج، وذنب كبير، إذ قال الله تعالي: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)".

وأضاف: "أؤكد لكم أنّ نجاحكم في صفحاتكم مصدره الرئيسي أن تكون مصدر ثقة وصدق، فكيف لكل شخص قرأ خبركم الكاذب أن يصدقكم فيما هو قادم؟، ربنا يهدي الجميع".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

وأضاف زكي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنّه طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات، خاصة أنّ هذا النوع من الشائعات يؤثر على الفنان وأسرته.

وانتشرت مؤخرا شائعات عن وفاة الفنان محمود ياسين، وقالت الفنانة الكبيرة شهيرة، في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي: إنّ حالة زوجها بخير، ولم تتدهور أو تسؤ كما يشاع، كما أنّها تتخذ إجراءات الوقاية في تعامل أي شخص معه، حتى أبنائهم".