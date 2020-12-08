عمل جلسات توسيع شعب هوائية.. روشتة علاج لمصابي "غاز الكلور" بكفر الشيخ

حالة من الذعر شهدها حي الزهور بمحافظة كفر الشيخ، بعد إصابة 106 أشخاص بحالة اختناق، نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياة الشرب المتواجدة بالحي؛ إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الاثنين، خروج 94 مواطنا من إجمالي عدد المصابين من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، ووضعهم تحت الرعاية الطبية اللازمة.

من جهته، قال الدكتور عاصم العيسوي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة الفيوم، إن استنشاق غاز الكلور يؤدي إلى مشاكلات عدة، مضيفا أنه يتسبب في ضيق الشعب الهوائية، وظهور أعراض الحساسية، والسعال المستمر، فضلا عن صوت الصفير الخارج من الصدر، نتيجة اختناق الجهاز التنفسي.

وأضاف "العيسوي" لـ"الوطن"، أن غاز الكلور فور دخوله للجسم بعد الاستنشاق يصيب بالالتهاب والتورم في الحنجرة، فضلا عن الالتهاب الشديد في العين والبشرة أيضًا، لافتا إلى أنه قد ينتج عنه مشكلات أكثر خطورة من بينها الاختناق والوفاة على الفور.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة الفيوم، إلى عدة خطوات سريعة يتخذها أي شخص يتعرض إلى استنشاق غاز الكلور، من بينها ضرورة نقله على الفور إلى مكان به تهوية جيدة، والتأكد من الطبيب إذا كان يحتاج لحقن أو جلسات لتوسيع الشعب الهوائية.

ونوه الدكتور عاصم العيسوي، إلى أن استنشاق غاز الكلور من الممكن أن يعرض الشخص إلى آثار جانبية تلازمه، حتى بعد لحاقه وإسعافه وإجراء الرعاية الطبية له، من بينها الحساسية المزمنة التي قد تصيبه وتلازمه طيلة العمر، فضلا عن مشكلة أكثر خطورة، وهي التليف الرئوي الذي قد يؤثر عليه في السنوات القادمة.

وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه أرسلت 30 سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين على الفور لمكان الحادث، ونقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و46 آخرين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح "مجاهد" أن جميع المصابين المتواجدين في المستشفيات حالتهم الصحية مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة والعلاج، حتى يتم التأكد من تحسن حالتهم الصحية، وخروجهم من المستشفيات.