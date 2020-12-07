محافظ كفر الشيخ: المياه لم تتأثر بتسريب الكلور

نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تأثر مياه المحافظة، بتسريب الكلور الذي وقع اليوم بشركة مياه، مؤكدا أن بعض المواطنين استنشقوا الكلور، وتم نقلهم للمستشفيات مع اتخاذ الإسعافات الأولية لهم، وخرجت الحالات، ويتبقى 5 فقط تحت الملاحظة.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المحافظة أخلت الموقف المتواجد بجانب الشركة، وتم إخلاء المتواجدين في المنطقة، وتم تحويل حركة المرور من تلك المنطقة بالكامل، مع ارتداء العاملين هناك القناعات التي تحميهم، وهناك لجنة تحقق في الواقعة، وينتظر نتائج التحقيق للكشف عنها.

وشدد على أن المياه لم تتأثر بالكلور نهائيًا، وتم تحليل المياه أكثر من مرة ولا يوجد أي مشاكل فيها نهائيًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالي 106 حالة أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد "مجاهد" أنه جميع المواطنين الذين ما زالوا في المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.