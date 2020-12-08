قصة صابرين مع كورونا.. من "تفاءلوا بالخير" لـ "أبوس أيديكم خدوا بالكم"

تصريحات عدة أدلت بها الفنانة صابرين منذ تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" وحتى إصابتها به الأحد الماضي انتهت بتصريح صاحبه بكاء على الهواء مباشرة تحذر فيه الناس من الوباء الخطير قائلة: "أبوس إيديكم خلوا بالكم الموضوع مش حلو"، بعد مرور نحو 9 أشهر على فيديو لها عن كورونا أيضا كانت تحث الناس فيه للتفاؤل واتباع الإجراءات الاحترازية.

صابرين بعد إصابتها بكورونا: "أبوس أيديكم خلوا بالكم الموضوع مش حلو"

طالبت الفنانة صابرين جمهورها، بالدعاء لها بالشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبكت على الهواء مباشرة، خوفا من حدوث أي مكروه لوالدتها، وبسبب عدم استطاعتها الاقتراب من أولادها.

وأضافت "صابرين"، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "حبيت أتكلم معاك عشان لازم أقول الناس أن كورونا ليها خضة كبيرة، ويعتبر دور برد، والخطورة فيها أنها بدون أعراض، وده اللي بحذر منه كل الشعوب والدنيا والبني آدمين، أنا أخويا ومراته تعبوا شوية، وبيجيلوهم حساسية عادي، بس فجأة زادت وإحنا قاعدين".

وواصلت "مرات أخويا تعبت أوي، والنبي يا جماعة أبوس أيديكم خلي بالكوا الموضوع مش حلو، لازم نطبق الإجراءات الاحترازية محدش يخرج غير في الضرورة القصوى، هو ربنا كاتبها والحمد لله، معرفش جاتلي منين عشان كده لازم أطلع أقول عشان كل اللي اتعامله معايا يخلوا بالهم، بنشرب سوايل على طول بس ده أكنه شومة واضربت على الدماغ، في بيت واحد ومش قادرين نشوف بعض ابني 14 والتاني 16 قافلين عليهم أوضتهم، في ناس كتير زعلت مني أني مش ببوسهم وأحضنهم بس كنت بتبع الإجراءات الاحترازية".

صابرين والكحول في مهرجان القاهرة السينمائي

أما عن حضور الفنانة صابرين لمهرجان القاهرة السينمائي الذي تستمر فعالياته خلال الفترة الحالية، قالت: "المهرجان ملوش دعوة، مكنش ينفع تجيلي العدوى، اسألوا ليلى، كنت برشلهم الكحول في إيديهم، كانوا بيقولوا إيه المجنونة دي، وحاسة الشم هي اللي بينت الإصابة بكورونا، ووالدتي تعيش معي، وأخت زوجي، وفجأة لاقيت أخويا نتيجته ومراته إيجابية، وابني نور برضو، وبعدها جوزي وأنا".

صابرين في مارس: تفاءلوا بالخير تجدوه

التصريحات التي تأتي بعد نحو 9 أشهر من تغريدتها التي حثت فيها الجميع لاتباع الإجراءات الوقائية حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "إلى كل الإنسانية، إلى كل إنسان وكل إنسانة، خليكوا في البيت، عدت أيام وباقي أيام، تفاءلوا بالخير تجدوه، وبعدين نغسل إيدينا بالمية والصابون ده عادي يعني نعمله، بس زودوها شوية.. لو إنت بتحب أبوك وأمك، لو إنت بتحب ولادك، لو إنت بتحب أسرتك، لو بتحب نفسك، من فضلك خليك في البيت".

وكانت الفنانة صابرين أعلنت يوم الأحد الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وقالت "صابرين" في تدوينة لها: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".