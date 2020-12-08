لجان حلوان تبدأ استقبال الناخبين في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب

بدأت لجان الدائرة 19 ومقرها حلوان في استقبال الناخبين، منذ قليل، لتبدأ اليوم الثاني والأخير من يومي جولة الإعادة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب 2020، على أن تظل أبواب اللجان بالدائرة مفتوحة أمام الناخبين حتى التاسعة مساء اليوم، ثم تبدأ بعد ذلك عمليات الفرز استعدادا لإعلان المؤشرات الأولية لنسب التصويت في الدائرة.

وكما كان الوضع في اليوم الأول، حضرت رجال الأمن بكثرة في جميع اللجان الانتخابية داخل الدائرة رقم 19 بحلوان، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة في محاولة منها للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فكانت الكمامات والمواد المطهرة متوفرة أمام اللجان يستخدها الناخبون قبل دخولهم وبعد خروجهم من مقر اللجنة الانتخابية.

الإقبال مع بداية فتح اللجان كان ضعيفًا في مختلف اللجان الانتخابية بالدائرة، في الوقت الذي تواجد فيه مؤيديو المرشحين أمام مختلف اللجان في محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتضم الدائرة رقم 19 بحلوان 4 مناطق رئيسية وهم التبين والمعصرة ومدينة 15 مايو وحلوان، حيث يتنافس فيها في جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين اثنين، وهم: "اللواء عبد النعيم حامد، مرشح حزب مستقبل وطن، وعرفة صالح عن نفس الحزب، ومصطفى إسماعيل المرشح المستقل، وإبراهيم محجوب المرشح المستقل أيضًا".

جدير بالذكر أنَّ المنافسة في الدائرة الـ19 بحلوان اشتعلت بصورة كبيرة منذ اليوم الأول لبدء ماراثون الانتخابات البرلمانية، وزادت حدة هذه المنافسة في جولة الإعادة، بعدما تمكّن مرشح حزب "مستقبل وطن" عيد حماد بالفوز بالمقعد الأول من الجولة الأولى من بين 57 مرشحًا آخرًا، لتبقى المنافسة على المقعدين المتبقيين في الدائرة بين أربعة مرشحين، اثنان منهما عن حزب "مستقبل وطن"، بينما كان الآخران مستقلين، في الوقت الذي خرج فيه النواب الأربعة للدائرة عن المنافسة من الجولة الأولى، وهم النائب حمدي عبدالوهاب والنائب رضا البلتاجي والنائب إسماعيل نصر الدين، والنائبة دينا عبدالعزيز.