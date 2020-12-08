انتخابات الإعادة في عيون "التوك شو".. والمحافظون يتصدرون المشهد

قال الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت منذ أسبوع لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020، لافتا إلى أن المحافظة كانت لها خبرات هذا العام بعد إجراء الجولة الأولى لانتخابات البرلمان وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية.

وأضاف "راشد" خلال استضافته في الفقرة الإخبارية لفضائية "extra news" أنه تم تجهيز اللجان وتعقيمها وتوفير المظلات والكمامات الطبية والمطهرات، ويتم متابعة العملية الانتخابية وفقا 12 غرفة فرعية تتبع الغرفة الرئيسية وتم فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها باستثناء تأخر 5 لجان فتحت بشكل متأخر.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه المواطنين يتوافدون بكثافة بعد الساعة الرابعة مساء عقب الانتهاء من أعمالهم، داعيا المواطنين للمشاركة في الواجب الوطني ليعكسوا الشكل الحضاري والديمقراطي أمام العالم رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح العالم وهذا يؤكد أن مصر تعمل وتجري انتخابات رغم أي شيء وتتحدى الصعاب فالمصريون قادرون دائما على تحدي الأزمات.

ووجه المحافظ الشكر إلى المرأة المصرية التي لها تأثير كبير على أولادها خاصة في الريف وكذلك كبار السن الذين حرصوا على التواجد وهناك عائلات نزلت بشكل متكامل من كل الجيل لإخراج العرس الانتخابي بشكل جميل.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اليوم الأول للانتخابات في جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2020 مر بسلام لأنه كان نتاج تعاون من جانب كل مؤسسات الدولة من جانب التعليم التي وفرت اللجان الانتخابية ووزارة الصحة التي عملت على تعقيم وتطهير اللجان وتوفير الكمامات الطبية والكواشف الخاصة بدرجات الحرارة.

وأضاف "نور الدين" أن الحكم المحلي شارك في إتمام هذا العرس بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ والمنطقة العسكرية الشمالية والقضاة الذين تواجدوا منذ الصباح الباكر، لافتا إلى أن النجم في هذه المنظومة هو الناخب الذي حضر بنسبة 30% في الجولة الأولى.

وأوضح أن مشاهد حضور كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، معبرة عن الانتماء لتحقيق طموحاتهم وانتخاب ممثلين عنهم لتحديث الدولة المصرية إلى الصورة التي يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المصريين.

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن كان حريصا على النزول مبكرا لتفقد اللجان الانتخابية في مدارس المحافظة في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات برلمان 2020، مشيرا إلى أن الكثافة تكون قليلة في الساعات الأولى لليوم الأول بسبب تواجد أغلب المواطنين في مكاتب العمل.

وأضاف "شوشة" خلال استضافته في الفقرة الإخبارية لفضائية "extra news" أنه يتوقع أن يكون عدد الناخبين في هذه المرحلة أعلى من الذين تواجدوا في الجولة الأولى، لافتا إلى أن المحافظة كانت الأعلى على مستوى المشاركة من المواطنين في الجولة الأولى.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المحافظة اتخذت إجراءات عديدة منذ شهر وتم تجديد هذه الإجراءات الخاصة بتعقيم وتطهير اللجان الانتخابية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجانب إرشاد الناخبين وتعريفهم باللجان الانتخابية التي سيقومون بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية فيها.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن المحافظة جهاز تنفيذي يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن اللجان الانتخابية في وسط سيناء والشيخ زويد تعمل بكفاءة عالية وتم التأكد من سير العملية الانتخابية والتأكد من توفير أماكن المبيت للقضاة التي تكون في نفس اللجان لافتا إلى ضم بعد اللجان الانتخابية على بعضها من أجل الحالة الأمنية في وسط سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العرس الانتخابي اليوم في المحافظة في جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2020 لا يعكر صفوه أي شيء وسط تنظيم شديد من جانب مديرية الأمن وحضور من الصباح الباكر لرجال القضاء والتنسيق مع القوات المسلحة والغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات.

وأضاف "فودة" خلال استضافته في فضائية "extra news"، أن المدارس التي تستقبل الناخبين مجهزة منذ فترة طويلة ويوجد بالمحافظة 19 لجنة منها 11 في الطور ولجنتين في أبو رديس ولجنتين في أبو زنيمة و4 لجان في رأس صدر والمتنافسين مرشحين فقط على مقعد واحد من قبيلة "المزينة" بعد حسم 3 مقاعد أخرى في الجولة الأولى وسيتم الإعلان عن الفائز مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح فودة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهناك تيسير لوصول المواطن إلى اللجان في هدوء تام مع توفير التعقيم وكواشف لقياس درجات الحرارة وسط تواجد أطقم طبية وتوفير كمامات طبية ولا توجد أي مشكلة مطالبا المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الإقبال على الانتخابات اليوم متوسط لأن المنافسة بين شخصين فقط لذا فإنه من الطبيعي ألا يكون الإقبال كثيفا جدا لكن وجود إقبال متوسط أمر محمود، داعيا إلى النزول للإدلاء بالأصوات في ختام التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة لها 42 مقعدًا في مجلس النواب، والكتلة التصويتية تصل لـ4 ملايين و472 ألف ناخب، والمحافظة تتسم دائما بالإقبال ونسب المشاركة الجيدة، ونسبة المشاركة حتى الآن حوالي 7%، والأعداد دائما تزيد في اليوم الثاني، وكالمعتاد تتصدر المرأة المشهد العام.

وأضاف "غراب"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن هناك مشاركة جيدة من ذوي الهمم في الانتخابات، والعملية الانتخابية تسير بطريقة جيدة، ولم يسجلوا أي مشاكل، أو عرقلة للعملية الانتخابية.

وتابع محافظ الشرقية، أن المحافظة يوجد بها تعاون وثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهناك لقاءات دورية، لوضع خطط تنفيذية ويساعدهم النواب في تنفيذها، لخدمة المواطنين، مشددا على أهمية أن يختار الناخب من يمثله ويثق فيه.

وناشد المواطنين في المحافظة أن يدلوا بأصواتهم، ويختاروا من يثقون فيه، ويمثلهم في البرلمان.

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة أنهت استعداداتها لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، أمس الأحد، لافتا إلى أن المحافظة بها 1159 لجنة فرعية، و7 دوائر رئيسية، وعدد الناخبين 3.3 مليون ناخب، والإقبال كان متوسطا، ويزيد بعد وقت الراحة، عندما يعود الناس من أعمالهم.

وأضاف "رحمي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تنتخب"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، الاثنين، أن المحافظة تأكدت من الإجراءات الاحترازية كافة، وتوافر الكمامات في لجان الاقتراع، ووضع علامات على الأرض لتحقيق التباعد الاجتماعي، والمحافظة وفرت كل المستلزمات اللوجيستية، وكل الأمور تسير على ما يرام.

وتابع محافظ الغربية، أن هناك 12 غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، ولم يرصدوا أي مخالفة حدثت، في أي لجنة من لجان الاقتراع.