التنمية المحلية: المرأة وكبار السن يتصدران إعادة انتخابات النواب

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، تسير بهدوء واستقرار دون أى عراقيل، مؤكدا لـ"الوطن" أن المرأة تتصدر المشهد فى الإقبال على اللجان الانتخابية، وكبار السن، ومنهم من يأتي على كرسي متحرك من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار من يمثله مما يؤكد وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة واختيار من يمثلهم.

وأشار قاسم، إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات سير الانتخابات على مدار اليوم، لإزالة أي عراقيل والاطمئنان على التيسير على المواطنين وتوفير كل سبل الراحة.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بانتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، وهي القاهرة والقليوبية وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية.

وأكد اللواء شعراوي، انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات المشار إليها ولم تحدث أية مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية فى جميع اللجان العامة والفرعية.

وأشار وزيرة التنمية، إلى أن المحليات على الحياد تماما في العملية الانتخابية ولا يوجد انحياز لأي مرشح، وتم توفير أماكن ومقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وإلزام الناخبين بالدخول بالكمامات.

وأكد اللواء شعراوي، أنه على مدار اليوم وغدا، يتم التواصل مع المحافظات وكافة الجهات المشاركة لتذليل أية مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية حتى انتهاء العرس الانتخابي.

وأضاف الوزير، أنه تمت الاستفادة من كافة الخبرات التي تم اكتسابها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة منها في التغلب على أية معوقات.