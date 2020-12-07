تعرف على موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020

بدأ العد التنازلي لنهاية مارثون انتخابات مجلس النواب 2020 اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر، حيث يبدأ أول أيام التصويت للمصريين بالداخل، في جولة الإعادة المرحلة الثانية، وهو آخر أيام تصويت المصريين بالخارج.

ويبحث المصريون عبر موقع البحث العالمي جوجل، عن موعد إعلان نتيجة انتخابات النواب 2020، مع اقتراب نهاية المارثون الانتخابي، وهو ما تجيب عنه جريدة "الوطن"، في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، ووفقًا للتسلسل الزمنى الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات..

موعد انتخابات الإعادة للمحافظات المرحلة الثانية

وتجرى حاليًا، جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية، وهم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتم التصويت في جولة الإعادة للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما يسمح للمصريين بالداخل بالتصويت في جولة الإعادة يومي 7 و8 ديسمبر.

ماذا بعد انتهاء التصويت في جولة الإعادة

ووفقًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فأنه بعد فرز الأصوات في اللجان الفرعية، وارسالها بشكل رسمي إلى اللجان الرئيسية، يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية، وصفحتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك في موعد أقصاه 14 ديسمبر للمرحلة الثانية

موعد إعلان نتيجة انتخابات النواب 2020

وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، في مؤتمر صحفي رسمي للهيئة.

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية اونلاين

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن لجان الانتخاب، عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــا.

يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة الفارغة، ثم الضغط على إظهار البيانات، وستظهر بيانات لجنتك الانتخابية، وهي مركزك الانتخابي، والمحافظة والقسم وعنوان المركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

يمكنك طباعة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال الضغط على كلمة "طباعة" الموجودة أعلى الصفحة.