 إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات في مشاجرة، اليوم، بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، استخدموا فيها الشوم والعصي، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفي للعلاج، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغًا أفاد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الأحداث.

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نسبت بين "أحمد. ع. م" 22 عامًا، عامل، مصاباً بجرح رضي وتهتك بالرأس وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، "ناصر. م .ع" 33 عامًا، عامل مصاباً بجرح رضي بالظهر، طرف أول، و"حازم.ف .م. ع" 41 عاما عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، طرف ثاني والطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات بسبب خلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.