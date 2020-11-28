إصابة 3 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بينهم، ربة منزل، إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز سوهاج بسبب لهو الأطفال، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج العام للعلاج، وضُبط طرفي المشاجرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية قرية أولاد عزاز دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "علي.ك.ع"، 30 عامًا، عامل، ومصاب بكسر بالأصبع الخنصر لليد اليسرى، و"ابتسام.ع.ا"، 27 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات بالظهر، وطرف ثان ضم "أحمد.ح.ب"، 18 عامًا، عامل، ومصاب بكدمات بالظهر، و"محمد.ح.ب"، 20 عامًا، عامل، ويقيم الطرفان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يُذكر أن قرية الإصلاح بمركز البلينا جنوب سوهاج، شهدت مشاجرة أمس بسبب خلافات الجيرة أصيب فيها 3 أشخاص برش خرطوش.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتمت السيطرة على الأحداث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش متفرق بالجسم، ونُقلوا للمستشفى المركزي، وتبين أن أبناء عمومتهم المتسببين في الواقعة، وضُبط طرفا المشاجرة وبحوزتهم بندقية وفرد خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.