مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في مشاجرة استخدمت فيها الأعيرة النارية بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، وانتقلت الشرطة سريعا لمكان الحادث، وألقت القبض على المتهمين في الأحداث، وضبطت 2 بندقية آلية، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة العسيرات، بوجود مشاجرة ومصاب بناحية أولاد حمزة دائرة المركز.

وانتقل نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، ورئيس قسم المباحث الجنائية، ومأمور وضباط المركز، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول "محمد.ع.ع.ق" 35 عاما، مزارع، مصابا بجرح رضي أعلي الحاجب الأيمن وكدمات بالركبتين، نقل لمستشفي سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله، كما أصيب 2 آخرين بطلقات نارية.

والطرف الثاني "أحمد.م.غ"، وشهرته حسين 42 عاما، موظف، و"رشدي.ب.خ" 37 عاما، سائق، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني 2 بندقية آلية عيار 7.62×39 و25 طلقة من ذات العيار.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي على المتوفي المذكور بـ"دبشك سلاح ناري" كان بحوزته، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وإطلاق الثاني أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته في الهواء، بقصد التهديد بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهمين.

وكلف مدير أمن سوهاج، بوضع تمركز من قوات الشرطة؛ لمراقبة الحالة الأمنية في المنطقة، منعا لحدوث أية تداعيات للحادث.