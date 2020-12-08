"الطب الشرعي" يكشف: نجل الوزير السابق المتهم بدهس شاب يتعاطى "حشيش"

انتهت مصلحة الطب الشرعي، من كتابة تقرير تحليل الكشف عن المخدرات الخاص بنجل وزير الاستثمار الأسبق في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، المتهم بدهس موظفا في أثناء عبورة الطريق في مدينة أكتوبر، الأسبوع الماضي، ما أسفر عنه مصرعه في الحال.

وأوضح التقرير، أنَّ المتهم حضر إلى المعمل الكيمائي بمنطقة زينهم، يوم 3 ديسمبر الجاري، لأخذ عينات بول لتحليلها، للكشف عن تعاطيه للمخدرات من عدمه، بناءا علي قرار النيابة العامة، إذ خضعت العينات للفحص والتحليل لمخدر الحشيش والترامادول والهيروين ومشتقاته.

وكشفت التحاليل أنَّ المتهم يتعاطى مخدر "الحشيش"، بينما جاءت نتائج تحليل أنواع المخدرات الأخرى سلبية، وتمّ كتابة التقرير وجار إرساله إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات مع المتهم.

تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا بوقوع حادث على طريق الواحات، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شاب يدعى (شريف سعد - 42 سنة)، يعمل سكرتيرًا بمحكمة جنوب الجيزة، متزوج ويعول 4 أطفال أصغرهم عامين ونصف.

وأشارت التحريات، إلى أنَّ المتهم المتسبب في مقتل الضحية، هو "أ.ع.ت."، نجل وزير الاستثمار الأسبق في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والتحفظ على السيارة.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي للخضوع لتحليل كشف عن المخدرات، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.