الطب الشرعي يحسم الجدل: عينة السائل المنوي مطابقة لـ"طبيب الميكروباص"

حسم الطب الشرعي الجدل في قضية طبيب الميكروباص بالشرقية، بعد أن أثبت التقرير الصادر عنه وتسلمته النيابة العامة، مطابقة السائل المنوي الموجود في بنطاله، مع العينة المأخوذة منه.

ويُعد تقرير الطب الشرعي، دليلا فنيا يُضاف لأدلة الدعوى التي ستنظرها محكمة الجنح، خلال الأيام المقبلة، بعد صدور قرار النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمامها، بتهمة الفعل الفاضح.

قصة الطبيب بدأت، مطلع الشهر الماضي، داخل مكروباص فى مدينة الزقازيق، حيث كان المتهم وهو معيد بجامعة الزقازيق، بجوار فتاة، ومارس العادة السرية أمامها، وحاول ملامستها والتحرش بها، فاستنجدت الركاب، الذين ألقوا القبض عليه، وأوسعوه ضربا، ثم سلّموه للشرطة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة، في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه طبيبًا بشريًا بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وممارسة العادة السرية داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأنكر المتهم ما نُسب إليه، ونفى ارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه "أمنى" بغير إرادته، موضحا أن احتكاكه بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.

من جانبها، قالت الفتاة إن الطبيب المتهم كان ينظر إليها وارتكب فعلا فاضحا وخادشا لحيائها، بقصد التحرش بها، مشيرة إلى أنها في البداية أصيبت بحالة من الذهول، لأنها لم تتوقع أن يفعل شخص ما فعله الطبيب المتحرش في وسائل المواصلات، لكنها تماسكت -وفقا لأقوالها.

وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالركاب في الميكروباص، الذين التفوا حوله وتمكنوا من ضبطه بشكل سريع، قبل أن تصل الشرطة، وتُلقى القبض عليه.

وأشارت تحريات وتحقيقات المباحث الجنائية التى تسلمتها النيابة العامة، صحة الواقعة، وأكدت ارتكاب المتهم فعل ممارسة العادة السرية، أمام الفتاة، أثناء جلوسه بجوارها في المقعد الأخير فى سيارة ميكروباص.

وحرزت النيابة بنطال المتهم، وأرسلته للطب الشرعي، الذي أكد انتهاء تحليل السائل الموجود على ملابسه، وفي وقت لاحق تم أخذ عينة من المتهم وتحليلها وبمطابقتها بالسائل المنوي الذي عثر عليه على البنطال، فتبين أنها مطابقة وأن السائل المنوي خاص بالمتهم".

وفي حال إدانة المتهم من محكمة أول درجة، يحق له التقدم باستئناف أمام محكمة الجنح المُستأنفة، والتي قد تؤيد الحكم أو تخففه أو تلغيه وتقضي بالبراءة.

أما في حال صدور حكم ببراءته من محكمة أول درجة، يكون للنيابة العامة الحق في التقدم باستئناف، أمام محكمة الجنح المُستأنفة أيضا.