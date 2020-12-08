غدا.. عزاء الشاعر رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية

أعلنت المحامية يارا سلام، نجلة الشاعر والمترجم رفعت سلام، الذي رحل أمس الأول عن عمر يناهز 69 عامًا، أنَّ عزاء الراحل سيكون غدًا الأربعاء بالمهندسين.

ونشرت "يارا" صورة للشاعر الراحل على حسابها على "تويتر" وعلقت عليها قائلة: "يُقام عزاء والدي المرحوم رفعت سلام في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين يوم الأربعاء 9 ديسمبر بعد صلاة المغرب، قاعة رقم 2"

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، واتحاد الكتاب والمثقفون الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام الذي غيبه الموت يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة، إنَّ الراحل ترك إرثًا كبيرًا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والأبحاث النقدية خلال مسيرته الأدبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أنَّ يتغمد الفقيد برحمته.

يُشار إلى أنَّ الراحل ولد بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، في نوفمبر من عام 1951، درس الصحافة وتخرج من جامعة القاهرة عام 1973، من مؤلفاته "وردة الفوضى الجميلة، إشراقات رفعت سلاَّم ، إنها تُومئ لي، هكذا قُلتُ للهاوية، إلى النهار الماضي، كأنَّها نهاية الأرض، حجرٌ يطفو على الماء"، وله العديد من الاعمال المترجمة وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، منهم حلمي سالم، و أمجد ريان ثم أصدر مجلة "كتابات"، كما أصدر أول ديوان شعرى له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، وحصل على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

وأصدرت الهيئة العامة للكتاب عدة أعمال الراحل منها الأعمال الشعرية الكاملة في أربعة أجزاء، وآرثر رامبو، وترجمة لأوراق العشب... وغيرها، كما شارك الراحل رفعت سلام متطوعًا في باكورة إنتاج سلسلة ما حيث كتب ما الشعر لتعريف الشباب والناشئين به.