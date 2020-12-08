سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر الحالي، عقب ارتفاع سعر الدولار بقيمة قرش في منتصف تعاملات أمس الاثنين.

وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع وشراء الدولار بـ15.73 جنيه للبيع و15.63 جنيه للشراء، في 15 بنكا، هم: "الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وقناة السويس، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي".

فيما جاء أقل سعر للدولار بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار عالميا:

ورجح عدد من خبراء الاقتصاد، أن يواصل الدولار الأمريكي هبوطه، خلال العام المقبل، رغم آمال التعافي الاقتصادي في ظل إطلاق حملات التلقيح ضد الوباء في كثير من دول العالم.

ووفقا لما نقلته "سي إن إن" فإنّ العملة الأمريكية تراجعت بما يقارب 12% أمام سلة العملات الرئيسية، منذ وصولها إلى الذروة، في مارس الماضي.

وهبط الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، إذ يقول خبراء إنّ هذا التراجع يمكن تفسيره بعدة عوامل.

وأوضح الخبراء أن العملة الأمريكية لا تستفيد من أجواء الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي، فمن الطبيعي في أوقات الرخاء أن يضعف الدولار؛ لأنّ المستثمرين يلجؤون إليه عندما يكون الوضع حرجا فيحتاجون إلى ملاذ آمن.

وعلى الرغم من الارتفاع في إصابات كورونا حول العالم مرة أخرى، يبدي المستثمرون ثقة في تعافي الاقتصاد العالمي، في ظل إطلاق حملات تطعيم واسعة، ويتوقعون أن تؤدي هذه المناعة إلى انتعاش كبير في منتصف 2021.

أسعار العملات الأجنبية

وعن العملات الأوروبية، ارتفع سعر اليورو مسجلا أعلى سعر للشراء في المصرف العربي الدولي بـ18.94 جنيه، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 20.92 جنيه في بنك مصر.