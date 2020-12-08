استقرار الدولار مع تباين العملات الأوروبية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، مع بداية التعاملات اليومية عقب ارتفاع بقيمة قرش أمس.

وجاءت 15بنكًا وهي: "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي"، الأعلى سعرًا ليباع 15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء، فيما باع بنك مصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

فيما ارتفعت أسعار العملات الأوروبية في التعاملات في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو ارتفاعًا، وسجل أعلى سعر للشراء في المصرف العربي الدولي بـ18.94 جنيه.

كما سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني استقرارًا في بداية التعاملات اليومية ليستقر عند 20.92 جنيه في بنك مصر.