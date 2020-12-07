عاجل.. الدولار يرتفع قرش نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، في نهاية التعاملات اليومية بقيمة قرش ، وذلك عقب استقرار دام للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاء ت 4 بنوك الاعلى سعرا لشراء وبيع الدولار وهى " عودة ، المشرق، التعمير والاسكان ، الامارات دبى الوطنى ، وذلك بـ15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما باع بنك مصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

فيما تراجعت أسعار العملات الأوروبية في منتصف التعاملات في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو استقرارا ، مقارنة ببداية التعاملات وسجل أعلى سعر للشراء في بنوك كريدي أجريكول، ، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجارى بـ18.93 جنيه.

كما سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني تراجعًا في منتصف التعاملات اليومية، بقيمة 3 قرش ليستقر عند 20.92 جنيه في بنكى " عودة ، المشرق".