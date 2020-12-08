"إلحاق العمالة" تطالب "الصحة" بمراكز تحاليل بالمحافظات

جددت شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية للقاهرة مطالبها من وزارة الصحة بفتح فروع للمعامل المركزية للكشف الطبي خارج القاهرة، في المحافظات في ظل جائحة كورونا.

وأشارت الشعبة إلى أنه لا يجوز قصر عمل التحاليل فقط في المعامل المركزيه بالقاهرة، مما يؤدي إلى زحام شديد وتأخر إنهاء الإجراءات، فضلا عن انتشار الوباء بسبب الزحام.

وطالب عبدالرحيم المرسي عضو مجلس إدارة الشعبة بتذليل العقبات أمام شركات إلحاق العمالة لتستطيع إنهاء إجراءات المسافرين للعمل بالخارج خاصة بعد توقف دام 7 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة قيام وزيرة الصحة بفتح فروع للمعامل المركزية للكشف الطبي خارج القاهرة في المحافظات، مشيرا إلى أنه في ظل جائحة كورونا لا يجوز قصر عمل التحاليل في المعامل المركزية بالقاهرة فقط حفاظاً على سلامة الجميع.