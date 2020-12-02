وزارة الصحة تجدد الثقة في "مرعي" لولاية ثالثة وكيلا لصحة البحر الأحمر

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، قرارًا برقم 741 لسنة 2020، بتجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لفترة ولاية ثالثة، وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثانية، منذ أن تولى مهام عمله في سبتمبر 2018، وجاء القرار عقب ما جاء به ارتفاع بمستوى الخدمات الصحية والطبية على مستوى مدن المحافظة.

تولى الدكتور تامر مرعي حقيبة الصحة في البحر الأحمر في نهاية عام 2018، وصدر قرار وزيرة الصحة بتجديد الثقة له وكيلًا لصحة البحر الأحمر، خلفًا للدكتورة نجلاء شطا، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ ثلاثة أعوام تقريبًا.

وشهدت فترة ولاية مرعي لصحة البحر الأحمر عدة تطورات أهمها تركيب جهاز P. C. R لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام، وجهاز هرمونات لمستشفى الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمستشفيات سفاجا المركزي والحميات الغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك، وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام، إلى جانب التعاقد مع القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبروتوكول تعاون مع أطباء معهد القلب للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى استمرار أعمال لجنة التفتيش والتوعية البيئية والصحية في مراجعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة التشغيل السياحي الآمن، وحزمة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لإعادة تشغيل القطاع السياحي.

وعلى هامش أعمال اللجنة، تم تنفيذ لقاء توعوي للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والكشف الدوري عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر.

وتستكمل اللجنة أعمالها، في متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في الفنادق والمنتجعات السياحية، التي حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط والإجراءات الموضوعة من وزارة السياحة.