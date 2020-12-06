1150 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية حاجتها لشغل 1150 وظيفة، مقسمة إلى 200 شخص "زميل تعليمي"، 950 شخص "زميل مساعد تعليمي"، وذلك وفقا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لكل وظيفة، الشروط، الأوراق المطلوبة، المهارات الأساسية والفنية، المؤهل، سنوات الخبرة، رابط التقديم، وموعد التقديم.

تفاصيل وظيفة "زميل مساعد تعليمي"

ـ تتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 36 عاما في تاريخ أخر يوم لنشر الاعلان.

ـ تاريخ انتهاء التقدم19/12/2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 950.

بيانات الاتصال والتقدم للجهات

التقديم عن طريق الرابط التالي:

http://jobsgate.caoa.gov.eg/.

المهارات الأساسية المطلوبة لوظيفة "زميل مساعد تعليمي"

ـ أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه قائما بواجباته ومحسنا أداءها.

ـ التعيين حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لمجموع العناصر الآتية: "مجموع الماجستير 30 %، ومجموع البكالوريوس 30%، ودرجة الامتحان الذي سيعقد للمتقدمين كل في تخصصه 40%".

وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للقبول حصول المتقدم على 60% من مجموع العناصر السابقة وذلك بمراعاة عدد الدرجات المحددة لكل وظيفة في ذات الوحدة، وفى حالة التساوي في الترتيب تتم المفاضلة للأعلى في مجموع الثلاث العناصر السابقة وفى حالة التساوي يقدم الأقدم تخرجا فإن تساويا يقدم الأكبر سناً.

ـ في حالة التقدم لشغل الوظيفة في أكثر من وحدة يتم التقدم بملف ومستندات منفصلة لكل وحدة مع ترتيب رغباته في النموذج المعد لذلك.

المهارات الفنية المطلوبة لوظيفة "زميل مساعد تعليمي"

ـ اجتياز الدورات التدريبية المقررة من مركز تدريب الأمانة الفنية بالأمانة العامة بالهيئة أو مراكز اعداد وتدريب القيادات بإحدى الجامعات المصرية.

ـ مكافحة العدوى ووبائيات وبروتوكولات العلاج الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

ـ الجوانب المالية والقانونية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 واللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ـ مهارات الاتصال.

ـ أخلاقيات وآليات البحث العلمي.

ـ مهارات البحث والاسترجاع على بوابة بنك المعرفة المصري.

ـ الالتحاق بالدورات التالية مع العلم بانه في حال عدم الحصول عليها لن يتمكن الطبيب من الترقية للدرجة الأعلى،

Training to Teachers "T2T"

Clinical Scholars Research Training"CSRT".

ـ شروط خاصة للتقدم في وظيفة لبعض التخصصات كالتالي:

ـ يشترط في المتقدم لوظيفة زميل مساعد غدد صماء العمل بأقسام الغدد الصماء مدة لا تقل عن 3 سنوات.

ـ يشترط في المتقدم لوظيفة زميل مساعد أطفال بمعهد الكبد خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل بوحدات الكبد للأطفال.

سنوات الخبرة المطلوبة ​لوظيفة "زميل مساعد تعليمي"

ـ أن يكون قضى فترة عمل كطبيب مقيم ضمن حركة نيابات بإحدى وحدات الهيئة، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية، وزارة الصحة، مستشفيات القوات المسلحة، أو الشرطة مدة لا تقل عن 3 سنوات في ذات التخصص عمل فعلي.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة "زميل مساعد تعليمي"

​ـ شهادة البكالوريوس (التقديرات بالدرجات معتمدة من الجامعة).

ـ شهادة الماجستير (التقديرات بالدرجات معتمدة من الجامعة).

ـ شهادة حسن الأداء من جهة العمل الحالية.

ـ بيان حالة وظيفية موضح به موقف الجزاءات والاجازات.

ـ موافقة مبدئية من جهة العمل على التقدم للإعلان.

ـ شهادة الميلاد.

ـ صورة الرقم القومي.

ـ شهادة ما يفيد قضاء فترة النيابة.

ـ خطاب من الجامعة ما يفيد تسجيل دكتوراه موضح به تاريخ موافقة مجلس الكلية.

تفاصيل وظيفة "زميل تعليمي"

ـ تتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ـ تاريخ انتهاء التقدم19/12/2020.

ـ عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 200.

ـ التقديم عن طريق الرابط التالي:

http://jobsgate.caoa.gov.eg.

المهارات الأساسية المطلوبة لوظيفة "زميل تعليمي"

​ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ـ موافقة مبدئية وتزكية من جهة العمل للتقدم في الإعلان عن درجة زميل.

ـ أن يكون على رأس العمل بجهة عمله لمدة سنه قبل تاريخ الإعلان.

ـ يتم التعيين بإحدى وحدات الهيئة بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان والصادرة عن اللجنة العلمية التي تقييم الانتاج العلمي للمتقدمين على أن يكون ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية.

المهارات الفنية المطلوبة لوظيفة "زميل تعليمي"

ـ اجتياز الدورات التدريبية المقررة من مركز تدريب الأمانة الفنية بالأمانة العامة بالهيئة أو مراكز اعداد وتدريب القيادات بإحدى الجامعات المصرية.

ـ مكافحة العدوى ووبائيات وبروتوكولات العلاج الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

ـ الجوانب المالية والقانونية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 واللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ـ مهارات الاتصال.

ـ أخلاقيات وآليات البحث العلمي.

ـ مهارات البحث والاسترجاع على بوابة بنك المعرفة المصري.

ـ الالتحاق بالدورات التالية مع العلم أنه في حال عدم الحصول عليها لن يتمكن الطبيب من الترقية للدرجة الأعلى،

Training to Teachers "T2T"

Clinical Scholars Research Training"CSRT".

ـ شروط خاصة للتقدم في وظيفة لبعض التخصصات كالتالي:

ـ وظيفة زميل باثولوجي إكلينيكيي بمعهد الكبد (خبرة عمل في بنوك الدم لا تقل عن عامين).

ـ وظيفة زميل كبد وجهاز هضمي وأمراض معدية أو الأمراض المتوطنة بمستشفى حميات إمبابة (بشرط عمل بمستشفيات الحميات مدة لا تقل عن عامين).

سنوات الخبرة المطلوبة لوظيفة "زميل تعليمي"

​ـ أن يكون قضى فترة عمل بإحدى وحدات الهيئة، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية، وزارة الصحة، مستشفيات الشرطة، أو الجيش مدة لا تقل عن 3 سنوات في ذات التخصص عمل فعلي.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة "زميل تعليمي"

ـ شهادة البكالوريوس (التقديرات بالدرجات معتمدة من الجامعة).

ـ شهادة الماجستير (التقديرات بالدرجات معتمدة من الجامعة).

ـ شهادة الدكتوراة.

ـ شهادة حسن الأداء من جهة العمل الحالية.

ـ بيان حالة وظيفية موضح به موقف الجزاءات والإجازات.

ـ موافقة مبدئية من جهة العمل على التقدم للإعلان.

ـ شهادة الميلاد.

ـ صورة الرقم القومي.