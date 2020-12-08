الجيش يعلن استشهاد وإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجندي في تطهير بؤر إرهابية

تمكّنت القوات المسلحة من رصد وتدمير وتتبع عدد من البؤر الإرهابية التي تتخدها العناصر التكفيرية ملجأً ومركزًا لتنفيذ العمليات الإرهابية وترويع المواطنين الآمنيين، في إطار جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجندي في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكّد القوات المسلحة، استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاعه جذوره وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

وأسفرت الجهود منذ الأول من سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن نجاح القوات الجوية في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي في استهداف وتدمير 437 وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، ولتخزين السلاح والذخائر نتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريا شديدي الخطورة.

كما تمّ استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 15 فرداً تكفيرياً شديدي الخطورة.

كما تمّ اكتشاف خنادق مواصلات لمراقبة القوات، وضبط "3 بنادق آلية وبندقية قناصة و7 خزن ونظارة ميدان وجهاز لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية، وعدد من الهواتف المحمولة وجوازات السفر"، مع اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية وتدمير 32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، والقبض على 12 فرداً تكفيرياً.

وواصلت القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتأمين الأهداف الحيوية في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية لعنصر إرهابية من خلال رصد واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

وكثفت قوات حرس الحدود إجراءتها على كل المعابر والحدود مما أسفر عن ضبط 149 ألف قطع من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط 7 بنادق مختلفة الأعيرة، و160 خزنة أنواع مختلفة وكمية ذخائر مختلفة الأعيرة والقبض على 1448 فردًا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية، وتمّ ضبط 39 عربة دفع رباعي في أثناء محاولتها اختراق الحدود وضبط وتدمير 5 أنفاق على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، إضافة لتنفيذ حملة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 56 مزرعة بانجو بإجمالي 66 فدانًا و90 مزرعة لنبات "الهيدور" المخدر بإجمالي 101 فدان.