عاجل.. القوات المسلحة: القضاء على 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة

تمكّنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومركزاً لتنفيذ العمليات الإرهابية وترويع المواطنين.

وأسفرت الجهود من الأول من سبتمبر 2020 وحتى الثامن من ديسمبر 2020 عن مقتل 25 فردًا تكفيريا شديدي الخطورة، واستهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ العمليات الإرهابية.