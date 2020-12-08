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عاجل.. القوات المسلحة: القضاء على 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة

تدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر الإرهابية

كتب:

نرمين عفيفي
10:18 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
لقطة من البيان

لقطة من البيان

تمكّنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومركزاً لتنفيذ العمليات الإرهابية وترويع المواطنين.

وأسفرت الجهود من الأول من سبتمبر 2020 وحتى الثامن من ديسمبر 2020 عن مقتل 25 فردًا تكفيريا شديدي الخطورة، واستهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ العمليات الإرهابية.

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