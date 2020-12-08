عاجل.. القوات المسلحة تدمر 437 وكراً وملجأً للعناصر التكفيرية (فيديو)

تمكّنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومركزًا لتنفيذ العمليات الإرهابية وترويع المواطنين.

وأسفرت الجهود منذ الأول من سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن نجاح القوات الجوية في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 437 وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، ولتخزين السلاح والذخائر، وذلك وفق بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة.