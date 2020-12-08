بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ "الصحة" ومنظمة الصحة العالمية

تذيع القناة الأولى المصرية فعاليات المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة والسكان والصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمناقشة مستجدات فيروس كورونا.

وتعقد وزارة الصحة مؤتمر بعد قليل برأسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للرد على أسئلة الاطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد.