"الصحة العالمية" تتوقع عدم إجبار المواطنين على التطعيم ضد كورونا

توقعت منظمة الصحة العالمية ألا تلزم الدول وتجبر مواطنيها بالحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد 19".

ونقلت "سكاي نيوز" عن كيت أوبراين، مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، قولها: "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية"، مضيفة: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم وإن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة".

واعتبرت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية أن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن هو البداية فحسب وأن توصيل تلك اللقاحات وثقة المجتمعات فيها وتقبل فكرة اللقاح وضمان اكتساب الناس للمناعة بالفعل عبر العدد الصحيح والمناسب من الجرعات هو ما سيتطلبه الأمر للوصول للهدف النهائي لهذه اللقاحات التي تم الوصول إليها.