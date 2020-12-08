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عاجل.. وزارة الصحة: حدثنا بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا

كتب:

نرمين عفيفي
10:55 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الدكتور حسام حسني

الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن المنظومة الصحية أثبتت نجاحها في موجة كورونا الأولى، وستثبت نجاحها في الثانية، مؤكدا أن نجاح مصر وتقدمها اقتصاديا تم بمنظومة الصحة، وقوة الطبيب المصري و"النجاح هيتم وهيكمل".

وأضاف "حسني" خلال حديثه بفاعليات المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة والسكان والصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمناقشة مستجدات فيروس كورونا: "شهدائنا من الأطباء والمصابين يجب أن نتذكرهم، وربنا يحمي أهل مصر وأطباء مصر"، متابعا: "حدثنا بروتوكول العلاج الخاص بكورونا، وضفنا أدوية وحذفنا أخرى".

 

 

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