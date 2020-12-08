عضو الشيوخ بكفر الشيخ يطالب بلجنة لمراجعة معايير الجودة بمحطات المياه

طالب النائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة، لمراجعة معايير الجودة والأمن والسلامة المهنية بجميع محطات مياه الشرب.

وقال، عبد الونيس، خلال بيان صحفي، اليوم، إنه لابد من مراجعة معايير كافة شروط السلامة المهنية بمحطات مياه الشرب والتأكد من تطبيقها، مشيرًا إلى أن حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة كفر الشيخ كاد أن يتسبب في كارثة لولا تدخل العناية الإلهية لإنقاذ المواطنين من غاز الكلور السام والمميت.

وأضاف، عضو مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، يجب على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إجراء الصيانات اللازمة لمحطات مياه الشرب وفقًا للاشتراطات الهندسية والفنية والمواصفات القياسية، وليس إجراء الصيانات الروتينية الوهمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مساء أمس الإثنين، من إجمالي 106 حالات أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.

وانتقل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر اشليخ، و الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث، وتم التعامل مع التسرب في الحال حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إخلاء الموقع كما تم توزيع أقنعة الغاز على جميع العاملين بالمحطة.

كما جرى التنبيه على المواطنين المجاورين لموقع التسرب باتباع سبل الوقاية المتمثلة بتبليل الستائر بالمياة وتغطية جميع النوافذ بعد إحكام غلقها بالستائر المبللة، وتم تكليف شركة المياه بغسل المناطق التي تسرب إليها الكلور، كما انتقل المحافظ ووكيل الوزارة، للمستشفى للإطمئنان على حالة المصابين وأكدت أن جميع الإصابات بسيطة وتم التعامل معها وشددت على تقديم أقصى درجات الرعاية للمصابين.

وانتشرت قوات الشرطة بمداخل ومخارج محافظ كفر الشيخ، لتحذير السائقين ومطالبتهم بإغلاق زجاج السيارت وذلك عقب تسرب غاز من موقع شركة مياه اشلرب والصرف الصحي.