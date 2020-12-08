استمرار أعمال التفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة

أجرت لجنة من التوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة بصحة البحر الأحمر، جولة تفتيشية بعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة الغردقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والإشتراطات البيئية وكذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح له، اليوم، إن أعمال لجنة التفتيش مستمرة لمراجعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية في إطار خطة التشغيل السياحي الآمن، لافتا إلى تنظيم لقاءًا توعويا للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات و التباعد الإجتماعي والكشف الدوري عليهم و استخدام المطهرات بشكل مستمر.

وفي سياق مغاير، شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في بني سويف، حملة اليوم على المنشآت الغذائية والمخابز بمركزي ببا واهناسيا، للوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وصول خبز آمن للمستهلكين.

وأسفرت الحملة عن سحب عدد 23 عينة متنوعة ما بين خبز بلدى ودقيق و ردة ناعمة وإرسالها للمعمل المشترك لفحصها، و إعدام 24 كيلو ردة لوجود شوائب وأتربة بها، وتحرير 12 جنحة صحية وأمهلت الحملة أصحاب المخابز التى بها نقص شديد في الاشتراطات مدة 15 يوم لتلافى المخالفات، والا سيتم اتخاذ الإجراءات نحو استصدار قرار بالغلق طبقا للقانون.