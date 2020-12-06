عاجل.. هزات أرضية تضرب منطقة البحر الأحمر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية واليجوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم هزتين أرضيتين بمنطقة البحر الأحمر، موضحاً أن قوتهم على مقياس ريختر لا تتراوح الـ 1.5 درجة.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه لم يتم تسجيل أو رصد أي اضرار ناتجة علن الهزتين، بالإضافة إلى أنه لم يشهر بهم أي مواطن.

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن محطات رصد وتسجيل الزلازل المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية في مصر و البالغ عددها 77 محطة فعلية، تسجل يومياً عدد من الهزات الأرضية البسيطة التي تتراوح قوتها مابين 1 درجة على مقياس ريختر لـ 2.5 درجة، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عنها منعاً لإثارة الزعر و القلق بين المواطنين.