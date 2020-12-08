رئيس اللجنة العلمية لكورونا تطمئن المواطنين: الوباء في مصر تحت السيطرة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنَّ مصر نجحت في مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الدولة توفر كل الإمكانات من مستلزمات وادوية للمصابين، مضيفًا أنَّ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال مراحل البحث والدراسة ومع ظهور أول لقاح سيتمّ التعاقد عليه فورًا.

وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المواطنين، في كلمته، خلال فعاليات وبينار اللجنة العلمية لشرح البروتكول العلاجي الجديد لمصابي فيروس كورونا، قائلًا إنَّ الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة، مبينًا أنَّه من المتوقع زيادة حالات الإصابة بكرونا في فصل الشتاء.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "علينا الحرص على التباعد البدني وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام، فحجم فيروس كورونا من 70 إلى 90 نانو ما يعنى أنَّه صغير للغاية".

وانطلقت فعاليات الوبينار الذي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.